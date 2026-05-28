Врач Косенкова объяснила, как одеваться при +10…+15 °C

Главный врач городской поликлиники № 220 Анна Косенкова заявила, что при майских похолоданиях до +10…+15 °C лучше надевать три слоя одежды.
«Внешний слой — защита от ветра/влаги: в +10…+15 °C в мае достаточно ветровки из мембраны или плотной ткани. Помните, что ветер снижает температуру “по ощущениям” на 5—10 °C», — сказала Косенкова Агентству городских новостей «Москва».
По словам врача, базовый слой должен отводить влагу, поэтому хлопок лучше не использовать: он намокает от пота и охлаждает тело. Вместо него подойдут полиэстер, полипропилен, меринос или сухая футболка из синтетики либо смесовой ткани.
Косенкова добавила, что средний слой должен удерживать воздух. Для этого можно выбрать флис, шерсть, акрил или тонкий свитер, при этом одежда не должна плотно облегать тело.
Врач также не советует надевать одну тёплую вещь на голое тело и сразу застёгиваться наглухо. Если после выхода на улицу стало жарко, лучше сначала расстегнуть куртку, снять шапку или опустить шарф, а не сразу убирать один из слоёв.
