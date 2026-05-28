Президент Хорватии: в Прибалтике не должны говорить об ударах по Калининграду

Хорватский лидер Зоран Миланович заявил, что прибалтийским политикам следует вести себя более ответственно и перестать говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области.
«Неделя за неделей я слышу выкрики и призывы высокопоставленных чиновников некоторых прибалтийских государств к нападению на Калининградскую область. Это больше, чем несерьёзность. Это не должны произносить», — цитирует его ТАСС.
Миланович обратил внимание, что блоковая солидарность «подразумевает ответственность».
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис ранее призвал НАТО напасть на Калининград.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Будриса.