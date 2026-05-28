Стример Каша попал в базу «Миротворца»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский Twitch-стример Kussia88 / Каша88 (Владимир Буянов) внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Авторы сайта, в частности, обвинили его в пропаганде, а также в покушении на суверенитет Украины.
Ранее в базу «Миротворца» также попали стримеры Stint (Максим Шабанов) и Акулич (Анна Чернюк).
«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В базу попали даже несовершеннолетние в возрасте от двух лет. Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.