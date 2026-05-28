Шведские Gripen назвали бесполезными против российских Су-35

Передача Украине шведских истребителей JAS 39 Gripen не даст Киеву серьезного преимущества в воздухе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный летчик Владимир Попов.
По словам эксперта, основную выгоду от возможных поставок получит шведская сторона. Он считает, что использование самолетов в реальных боевых условиях позволит производителям собрать данные для дальнейшей модернизации техники.
Попов отметил, что российские Су-35, Су-30СМ и МиГ-35 превосходят Gripen по ряду характеристик. Кроме того, важным фактором он назвал опыт российских пилотов, работающих на хорошо знакомых самолетах и с привычных аэродромов.
Эксперт подчеркнул, что украинским летчикам потребуется длительная подготовка для освоения новой техники. По его оценке, даже опытный пилот тратит более года на полноценное обучение управлению современным многофункциональным истребителем.
В связи с этим Попов считает, что возможная передача шведских самолетов носит в первую очередь политический и символический характер и должна продемонстрировать поддержку Киева со стороны западных стран.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности передать Украине истребители Gripen после достижения мира. Он также сообщил о продолжении подготовки военнослужащих ВСУ.
Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в Швеции. Самолет состоит на вооружении шведских ВВС с 1997 года и используется рядом зарубежных государств.
По словам Попова, эффективность любой современной авиационной техники зависит не только от характеристик самолета, но и от уровня подготовки экипажей, системы обслуживания и возможностей аэродромной инфраструктуры.
Читайте также: Десятки погибших: Испанию накрыла смертельная жара.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.