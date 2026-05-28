Небензя: Россию не удивляет реакция Запада на трагедию в Старобельске

Россию не удивляет реакция Запада на теракт ВСУ в Старобельске (ЛНР), эти страны годами снабжают Киев деньгами и оружием, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
«Поражает лицемерие и циничной реакции делегации европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно, но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас», — сказал он.
Небензя отметил, что страны Запада на протяжении многих лет снабжают Киев деньгами, разведданными, оружием и боесприпасами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о шоке от реакции ЮНЕСКО на теракт ВСУ в Старобельске.
Также Захарова назвала расчеловеченным кощунством реакцию Запада на удар по Старобельску.