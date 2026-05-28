Специалист Зайцева: скрытые инструкции в заданиях могут выявить использование ИИ

Исполняющая обязанности руководителя отдела дистанционного и электронного обучения Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Дарья Зайцева заявила, что копирование ответов из нейросетей мешает учащимся развивать навыки анализа и критического мышления.
«Молодёжь лишает себя познавательного процесса, когда копирует задачу в сервис, получает готовый ответ и сдаёт его на проверку», — отметила Зайцева в беседе с RG.RU.
По словам эксперта, методисты используют разные способы, чтобы сделать контрольные работы устойчивыми к подсказкам ИИ. Среди них — скрытые инструкции для нейросетей, многоуровневые задания, вопросы по узкоспециализированным темам, а также задания с анализом роликов, таблиц или схем.
Зайцева добавила, что всё чаще предпочтение отдают практико-ориентированным заданиям: разбору кейсов, моделированию рабочих процессов, поиску решений в неоднозначных ситуациях и презентации проектов.
В свою очередь юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников заявил «Газете.Ru», что вуз вправе не принять дипломную работу, если установлено, что она написана с помощью ИИ без самостоятельной переработки студентом.
По словам юриста, ключевыми требованиями к дипломам остаются оригинальность и самостоятельность. Он отметил, что преподаватели могут выявлять ИИ-тексты по особенностям стиля, неуместным вставкам и знакам препинания, а также с помощью сервисов проверки.
При этом, добавил Печников, важной частью оценки становится защита диплома, где можно понять, действительно ли студент разбирается в написанной работе.
Ранее декан факультета ИИ МГУ имени М. В. Ломоносова, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец объяснил, что нейросетевые технологии уже поменяли мир и останутся с человечеством навсегда.