В Москве врачи провели уникальную операцию беременной пациентке

В Москве врачи провели сложную операцию беременной пациентке с редкой патологией аорты и смогли сохранить жизнь матери и ребёнка.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Женщина поступила в больницу имени Юдина на 28-й неделе беременности. У неё выявили мешотчатую аневризму дуги аорты — состояние с высоким риском разрыва сосуда.
Специалисты выполнили гибридное эндопротезирование. После вмешательства состояние пациентки оставалось стабильным. Через две недели её выписали под наблюдение специалистов.
На 37-й неделе беременности женщина родила здоровую девочку весом 3210 г. Сейчас жизни и здоровью матери ничего не угрожает.
