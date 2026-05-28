Fars: Иран запустил ракеты по целям в Персидском заливе

Несколько минут назад вооруженные силы Ирана осуществили пуск ракет из южных регионов страны, сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники. По их данным, они могли поразить цели в Персидском заливе. Власти Ирана официально об ударах пока не сообщали.