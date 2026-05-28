Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США исключили из антироссийских санкционных списков два танкера и 11 физлиц

Минфин США исключил из антироссийских санкционных списков покойных членов Федерального Собрания РФ.

Источник: Аргументы и факты

Минфин США внес изменения в антироссийский санкционный список, исключив из него два танкера и 11 физических лиц, том числе покойных членов Федерального Собрания РФ.

Согласно информации, размещенной на официальном ресурсе ведомства, отмена санкционных мер коснулась бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939−2024), бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962−2023), а также бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973−2025) и ряда других экс-законодателей России.

Кроме того, из санкционного списка исключены танкеры LINDA и LADY D.

В общей сложности из санкционных списков исключили 76 устаревших позиций. Данные изменения касаются, в частности, умерших физических лиц и судов, выведенных из эксплуатации.

Накануне также стало известно, что Великобритания внесла 18 новых позиций в антироссийский санкционный список. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше