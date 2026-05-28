Mehr: ВС Ирана произвели предупредительные выстрелы в сторону судов у Ормуза

ТУНИС, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана произвели предупредительные выстрелы в сторону четырех судов вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Mehr.
По его информации, суда «пытались пройти через пролив без согласования действий».
Ранее агентство Fars сообщало о запуске серии ракет по неизвестным целям из южных районов Ирана.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше