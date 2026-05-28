Академик Кривовичев рассказал о добыче редкоземельных элементов в России

Генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев заявил, что значительная часть редкоземельных элементов в России добывается на Кольском полуострове.
«Наибольшее количество редких земель сейчас добывается на Кольском полуострове, в Хибинах. Это почти 80% всех редких земель», — сказал Кривовичев в эфире Радио «Комсомольская правда».
По словам учёного, редкоземельные элементы содержатся в апатите. Он отметил, что уже разработаны установки, позволяющие выделять из этого минерала редкоземельные элементы.
Академик также отметил, что мир рукотворных неорганических соединений по числу значительно превосходит мир минералов. При этом, по его словам, около 20% открытых в природе минералов не имеют лабораторных аналогов, а некоторые из них человек, возможно, никогда не сможет получить искусственно, передаёт сайт kp.ru.
Ранее эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский назвал калифорний самым редким искусственным металлом в мире.