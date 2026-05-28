Валенса раскритиковал чествование лидера ОУН* на Украине

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не поддерживает Владимира Зеленского. Поводом стало участие украинского лидера в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (экстремистская организация, запрещенная в России.) Андрея Мельника.
О своем решении Валенса сообщил в социальных сетях. По его словам, чествование деятелей УПА* стало для него неприемлемым. Экс-президент Польши заявил, что подобные действия задевают память погибших поляков.
После начала специальной военной операции Валенса регулярно появлялся на публике со значком в цветах украинского флага. Теперь, как отметил политик, он публично отказался от этого символа.
Церемония перезахоронения Андрея Мельника прошла в Киевской области. Ранее украинские СМИ сообщали, что власти страны рассматривают возможность перезахоронения и других деятелей украинского националистического движения, включая Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
В материале также напоминается, что ОУН-УПА* во время Великой Отечественной войны действовала против советских войск и сотрудничала с нацистской Германией. Организацию связывают с Волынской резней 1943 года, жертвами которой стали тысячи поляков и украинцев.
Заявление Валенсы вызвало широкий резонанс на фоне сохраняющейся напряженности в польско-украинских отношениях вокруг исторической оценки деятельности украинских националистических организаций периода Второй мировой войны.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.