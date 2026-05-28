Небензя: Зеленский и его спонсоры не стремятся к диалогу с Россией

Владимир Зеленский и его спонсоры не стремятся к диалогу с Россией по урегулированию украинского конфликта.
Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.
«Ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают всё для эскалации противостояния», — подчеркнул он.
Также Небензя сказал, что Россию не удивляет реакция Запада на теракт ВСУ в Старобельске, эти страны годами снабжают Киев деньгами и оружием.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше