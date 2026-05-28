Колосков: Египет владел инициативой, но ничего плохого о сборной России сказать не могу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от команды Египта в товарищеском матче.
«Нельзя сказать, что они (египтяне) играли не во всю силу. Наоборот, они играли в свою силу на фоне наших уставших ребят. Видно было, что нам не хватало свежести после тяжёлого сезона. Отсюда огромное количество брака в передачах, небольшие объёмы работы. Египет не то, чтобы переиграл нас, но владел инициативой. Но ничего плохого про нашу команду не могу сказать», — приводит его слова Metaratings.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Египта.
Это первое поражение сборной России в 2026 году. До этого команда обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
5 июня подопечные Валерия Карпина сыграют с Буркина-Фасо, 9 июня — с Тринидад и Тобаго.
