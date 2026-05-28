Небензя: ВС продолжат выполнять цели СВО до устранения всех угроз безопасности

Ранее российский МИД призвал иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а жителей города — держаться подальше от военных объектов и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского в связи с началом системных ударов по предприятиям украинского ВПК, командным пунктам и центрам принятия решений после удара ВСУ по колледжу в Старобельске.