Небензя: ВС продолжат выполнять цели СВО до устранения всех угроз безопасности

«Наши Вооружённые силы продолжат выполнение целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с её территории», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Ранее российский МИД призвал иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а жителей города — держаться подальше от военных объектов и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского в связи с началом системных ударов по предприятиям украинского ВПК, командным пунктам и центрам принятия решений после удара ВСУ по колледжу в Старобельске.