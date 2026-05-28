В Латвии утвердили новое правительство после отставки старого из-за БПЛА

Этот инцидент стал причиной дискуссий в Латвии, в центре которых оказалась готовность ее вооруженных сил противостоять подобным вторжениям. Изначально военные заявили, что дроны не были сбиты из соображений безопасности для мирных граждан, однако позже они признали, что подвели технические средства: один из БПЛА вообще не был зафиксирован ими. В итоге 10 мая ушел в отставку министр обороны республики Андрис Спрудс.