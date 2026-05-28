В Латвии утвердили новое правительство после отставки старого из-за БПЛА

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом из партии «Объединенный список» после отставки предыдущего кабинета министров на фоне инцидента с украинскими дронами, пишет Delfi.
В новую правящую коалицию вошли партии «Объединенный список», «Новое Единство», Союз «зеленых» и крестьян, а также Национальное объединение. В оппозиции остались партии «Прогрессивные» и «Латвия на первом месте».
За новый состав правительства проголосовали 66 депутатов коалиции и несколько внефракционных парламентариев, против — 25 депутатов оппозиции. Новому кабинету предстоит работать до очередных парламентских выборов, которые назначены на 3 октября.
В состав нового правительства вошли:
министр иностранных дел — Байба Браже,
министр обороны — Райвис Мелнис,
министр внутренних дел — Янис Домбрава,
министр финансов — Марис Кучинскис,
министр экономики — Виктор Валайнис,
министр сообщения — Рихардс Козловскис,
министр смарт-управления и регионального развития — Эдгар Таварс,
министр юстиции — Эдвардс Смилтенс,
министр образования и науки — Илзе Индриксоне,
министр культуры — Наурис Пунтулис,
министр здравоохранения — Хосам Абу Мери,
министр благосостояния — Рейнис Узулниекс,
министр земледелия — Улдис Аугулис,
министр климата и энергетики — Янис Витенбергс.
Выступая в Сейме, Кулбергс заявил, что приоритетами его кабинета станут вопросы безопасности, экономики и государственного управления. По его словам, Латвия «больше не может жить в долг», а государственные средства должны использоваться «разумно». В числе сфер, которым он намерен уделить особое внимание, премьер назвал авиакомпанию airBaltic, проект железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica и проведение выборов.
Кулбергс также пообещал отказаться от «декоративных обещаний» и признал, что правительство может допускать ошибки. «Но их нужно признавать, исправлять и учиться на них», — подчеркнул политик.
14 мая Эвика Силиня объявила об отставке с поста премьер-министра Латвии на фоне политического кризиса, вызванного инцидентом с украинскими дронами. «Сейчас политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью», — пояснила она.
В ночь на 7 мая вошедший в воздушное пространство республики беспилотник упал в городе Резекне на востоке страны. БПЛА обнаружили на территории филиала компании East-West Transit, он попал в пустой нефтяной резервуар. Никто не пострадал. Всего в тот день на территорию страны залетели три дрона.
Этот инцидент стал причиной дискуссий в Латвии, в центре которых оказалась готовность ее вооруженных сил противостоять подобным вторжениям. Изначально военные заявили, что дроны не были сбиты из соображений безопасности для мирных граждан, однако позже они признали, что подвели технические средства: один из БПЛА вообще не был зафиксирован ими. В итоге 10 мая ушел в отставку министр обороны республики Андрис Спрудс.
