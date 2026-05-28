Синоптик Позднякова: начало июня в Москве будет холоднее обычного

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в начале июня температура в столице останется ниже климатической нормы.
«Но уже не на семь градусов, как сейчас, а градуса на три. Днём можно рассчитывать на +16…+18 °C», — сказала Позднякова в беседе с сайтом kp.ru.
По словам синоптика, к 5 июня в столице может потеплеть до +20…+22 °C. При этом прогноз на весь июнь она назвала «неутешительным».
Позднякова допустила, что первый месяц лета окажется прохладнее обычного.
Тем временем в Курганской области в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы и усиление ветра с порывами до 18 м/с, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.
Спасатели призвали жителей не разводить костры, не сжигать сухую траву и мусор, а также не проводить пожароопасные работы. Во время сильного ветра рекомендуют закрывать окна, держаться подальше от старых деревьев, шатких конструкций и оборванных проводов.
