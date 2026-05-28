Дачникам рассказали, как спасти посевы от похолодания

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уберечь взошедшие посевы от ночных заморозков можно с помощью небольших дуг с защищающим материалом над грядками, либо, при небольшом количестве растений, пластиковыми ведрами, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
На этой неделе в ряде регионов России наблюдается пониженная температура, а пик похолодания в Москве ожидается в предстоящие сутки.
«Нужно либо над грядкой поставить небольшие дуги и накинуть укрывной материал, либо если самих растений не очень много, то взять пластиковые ведра и на каждое по ведру надеть, так сказать, закрыть ведрами на случай этого ночного заморозка», — сказала она.
Воронова отметила, что с посевами в теплице ничего не случится, потому что при небольшом минусе на улице внутри будет сохраняться плюсовая температура. «Думаю, что ничего не произойдет, потому что эти заморозки всего лишь на одну ночь и не факт, что везде», — добавила она.
Также эксперт посоветовала все полить из лейки, чтобы на растениях была вода. По ее словам, она забирает на себя лишний холод.
Воронова подчеркнула, что по поводу невзошедших посевов и тех, что находятся в теплице, можно не беспокоиться.
«Если только что посеяли и они еще находятся под землей, холода никак не повлияют. Если уже взошли, то смотря что взошло, если это морковка или свекла — корнеплоды, которые рано сажали, то тоже никак, потому что они холодостойкие. А если садоводы успели высадить рассаду огурцов, кабачков — вот эти товарищи теплолюбивые», — сказала она.