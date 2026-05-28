Президент Хорватии: ЕС больше не может полагаться на США

«У нас были в целом хорошие отношения с США, но ситуация изменилась, и Европа больше не может на них полагаться. Если она будет ждать, ничего хорошего из этого не выйдет. И именно поэтому Европа, или крупные европейские государства — а мы к ним не относимся — должны начать очень конкретно сотрудничать в разработке наступательных и оборонительных систем, которые, например, есть у России, но их нет у Европы», — сказал хорватский президент в ходе церемонии по случаю 35-летия национальных вооруженных сил.