Мадьяр заявил, что Венгрия не будет поставлять вооружения Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Отвечая на вопрос о возможном участии в миротворческих миссиях, он категорично подчеркнул, что подобных планов у Будапешта нет. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения конфликта и подписания соответствующих соглашений, после чего страны Евросоюза смогут оценить возможные форматы дальнейших действий.