Врач Симаков: запрета на фрукты после обеда не существует

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что фрукты после обеда сами по себе не вредят пищеварению, однако могут вызвать дискомфорт, если человек уже плотно поел.
«Фрукты на десерт после обеда есть можно, и во время обеда есть можно», — сказал Симаков в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, неприятные ощущения чаще возникают не из-за самого сочетания продуктов, а из-за переедания.
В свою очередь врач-гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко рассказала РИАМО, что для поддержки печени важно включать в рацион продукты с антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами и клетчаткой.
По словам специалиста, полезными могут быть ягоды, зелёный чай, брокколи, брюссельская капуста, цитрусовые, авокадо, овсяная крупа, жирная рыба, оливковое масло и арбуз. Эти продукты помогают защищать клетки печени, поддерживать обмен веществ и снижать накопление жира в тканях.
Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что сухофрукты могут быть полезным перекусом, однако злоупотреблять ими не стоит.