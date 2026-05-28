Сергеев — о поражении от Египта: интересно было посмотреть на нас на фоне команды, которая участвует в ЧМ

Нападающий сборной России Иван Сергеев прокомментировал поражение от команды Египта в товарищеском матче.
«Была плотная игра с нашей стороны и со стороны Египта. Участник чемпионата мира — много времени не будут давать. К этому отношусь нормально: то, что играют жёстко и грубо», — приводит его слова «Матч ТВ».
Он отметил, что для россиян это была важная игра, так как они ждут, когда их наконец допустят до международных турниров.
«Сейчас был Египет — участник чемпионата мира, который готовится к нему. Поэтому хорошая команда, плюс у них ещё сегодня Салах не играл. Интересно было посмотреть на нас на фоне команды, которая участвует в чемпионате мира. Будем двигаться дальше, сделаем выводы».
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Египта.
Это первое поражение сборной России в 2026 году. До этого команда обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
