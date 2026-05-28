Валенса заявил, что больше не поддерживает Зеленского из-за чествования нацистов

Экс-глава Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского.

«Чествуя бандитов, он ранил меня и всех наших погибших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди», — подчеркнул польский политик в соцсетях.

Ранее на Украине на территории Национального военного мемориального кладбища захоронили главаря ОУН* Андрея Мельника вместе с его женой Софией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее обратился к Владимиру Зеленскому после решения перезахоронить нациста в Киеве.

Политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что дело Мельника вернулось на Украину раньше, чем его прах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников. Он подчеркнул, что прославление Киевом нацистов ещё раз подчёркивает правильность СВО.

МИД Израиля осудил перезахоронение на Украине главаря ОУН.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).

