США ввели санкции против компаний и судов за продажу и транспортировку нефти Ирана

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Власти США ввели ограничения в отношении 16 юридических лиц, одного физического лица и 8 судов, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой и продажей иранской нефти. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.
Как в нем уточняется, ведомство «принимает дополнительные меры против продажи нефти иранскими военными». Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон «продолжит усиливать давление в отношении продажи нефти Ираном, чтобы лишить иранский режим и его армию финансовых ресурсов».
Кроме того, Госдепартамент сообщил, что предлагает награду в размере до $15 млн «за информацию, которая позволит нарушить работу финансовых механизмов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС — прим. ТАСС) и различных его подразделений».
