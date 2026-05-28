Политолог Ананьева: у идеи независимости Шотландии нет устойчивого большинства

Руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила, что заявления Шотландской национальной партии о референдуме по независимости могут быть попыткой переключить внимание с внутрипартийного скандала.

«Я думаю, что в этом причина. Потому что сначала Суинни говорил, что не собирается ставить вопрос о втором референдуме, потому что ШНП не набрала 65 мест», — сказала Ананьева в беседе с НСН.

По словам эксперта, для проведения референдума необходимо согласие правительства Великобритании и общенационального парламента в Вестминстере. Она отметила, что кабинет премьер-министра Кира Стармера уже отказал в такой возможности.

Эксперт добавила, что среди шотландских избирателей также нет устойчивого большинства за независимость.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил Общественной Службе Новостей, что Лондон будет делать всё возможное, чтобы не допустить выхода Шотландии из состава Великобритании.

