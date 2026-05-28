«Идиотские заявления» и «уличные высказывания»: как в Москве отреагировали на требования Каллас ограничить армию России

В России отреагировали на заявления Каи Каллас о намерении ЕС потребовать ограничений для ВС РФ в случае начала переговоров по Украине. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные запросы «идиотскими», а помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что на «уличные высказывания этой дамы… мало кто реагирует». Эксперты отмечают, что заявления европейских политиков о новых условиях переговоров с Россией всё чаще отражают разногласия внутри ЕС и стремление сохранить жёсткую антироссийскую линию, даже несмотря на отсутствие реальных механизмов для продвижения подобных инициатив.
В Москве едко отреагировали на планы главы евродипломатии Каи Каллас потребовать от России ограничения своих вооружённых сил в случае начала переговоров с ЕС по Украине. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров счёл соображения чиновницы абсурдными.
«Я идиотские заявления не обсуждаю», — заявил он «Известиям».
Не менее хлёстко высказалась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, прокомментировав ситуацию строкой из советской песни. «Напомнило строчку “тихо сам с собою я веду беседу”, — отметила дипломат в своём Telegram-канале.
В том же ключе высказался и помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. «Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые мало кто реагирует», — сказал он.
Мнительность Брюсселя.
Ранее Кая Каллас заявила, что Европа должна требовать от России таких же уступок, каких Москва требует от Киева.
«Например, взаимность в плане уступок, уже требуемых от Украины в плане военных ограничений. Если они будут в соглашении, то такие требования должны быть предъявлены и к России», — заявила глава евродипломатии по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС на Кипре.
При этом она признала, что озвученный набор требований — «максималистский», но мотивировала это тем, что якобы Россия также выдвигает максимальные дипломатические требования.
Она также отвергла идею выбора представителя ЕС для переговоров с РФ, назвав это якобы ловушкой, расставленной Москвой.
«Я считаю, что это ловушка, и Россия хочет, чтобы мы в неё попали, обсуждая, кто с ними будет говорить, а они уже выбирают, кто их устраивает, а кто нет. Давайте не попадаться в эту ловушку… Суть важнее, чем то, кто (будет переговорщиком от ЕС. — RT)», — сказала Каллас.
К тому же, по её словам, она должна безусловно стоять во главе переговорной группы.
«Я — верховный представитель Европейского союза, и описание моих должностных обязанностей вы можете прочитать в договорах. И они в том числе, конечно, состоят в том, чтобы представлять Европу», — заявила чиновница.
Как стало известно позднее, вопрос о кандидатуре европейского переговорщика обсуждался на встрече глав МИД на Кипре. Однако министры не приняли никаких решений о возможности переговоров с Россией или о том, кто будет их вести, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Вопрос об условиях ЕС для переговоров с Россией и о кандидатуре переговорщика будет вынесен на саммит ЕС в июне в Брюсселе.
Между тем не все в Европе убеждены в том, что Брюссель сможет сыграть достойную роль в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Как заявил в интервью The Daily Telegraph министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, Европа не может одновременно быть и сторонницей Украины, и арбитром между ней и Россией. По его словам, для движения переговоров нужен представитель, который сможет сохранять дистанцию, чтобы было найдено решение, устраивающее обе стороны.
Тем временем в Кремле отметили, что страны Евросоюза не выходили с предложением о переговорах. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что инициатива по переговорам у ЕС также отсутствует.
Абсурдные требования.
Как отметил в беседе с RT политолог Владимир Брутер, требования главы европейской дипломатии о сокращении численности российских вооружённых сил являются лишь риторикой.
«Реалистичность здесь оценивать нельзя. Заявление сделано просто ради заявления. Дело в том, что Каллас в целом не собирается вести переговоры, на которых учитывалась бы позиция и интересы России. Евросоюз не собирается брать на себя какие-либо обязательства, вопрос о которых обязательно возникнет при диалоге сторон», — пояснил он.
По его мнению, подобная позиция свидетельствует о нежелании европейских структур двигаться к содержательному переговорному процессу.
В свою очередь, политолог Малек Дудаков в разговоре с RT связал высказывания Каллас в адрес России с продолжающимися спорами внутри самого ЕС.
«Мы видим, что сейчас в Европе проявляется очень серьёзный раскол на фоне попыток понять, нужны ли ей переговоры с Россией. Понятно, что рано или поздно придётся договариваться. Другое дело, что европейская сторона считает, что, может быть, не победила Россию, но при этом и не проиграла. И поэтому она якобы имеет право навязывать свою точку зрения, свою повестку России», — отметил он.
По словам эксперта, именно этим объясняются попытки выдвигать Москве дополнительные условия.
Комментируя заявления Каи Каллас о том, что именно она должна представлять Евросоюз на переговорах с Россией, Брутер усомнился как в продуктивности подобного сценария, так и в самой конструкции переговорного процесса со стороны ЕС.
«Переговоры с Каллас не могут быть успешными. И переговоры с кем-либо другим, представляющим объединённую Европу, тоже не могут быть успешными. Каллас, кроме того, что она не очень компетентна, не очень умна, не очень подготовлена и враждебно настроена по отношению к России, ещё и умышленно пытается Россию провоцировать», — заявил политолог.
Он также обратил внимание на проблему полномочий потенциальных переговорщиков от ЕС, которые далеки от согласования.
Справедливость этого факта отметил и Дудаков, заметив, что выработка единой позиции в ЕС всегда занимает много времени, и это один из факторов, затрудняющих возможный переговорный процесс.
«Главный момент: найти общий язык 27 странам — участницам ЕС будет крайне сложно. Они и сейчас не знают, с чем идти на переговоры, кроме каких-то банальных вещей типа заморозки конфликта и требований от России выплаты репараций. Очевидно, что задача таких неприемлемых условий — превратить переговорный процесс в фарс. Хотя часть европейской элиты сейчас полагает, что может перехватить повестку у американцев на фоне того, как российско-американский переговорный процесс в какой-то степени зашёл в тупик. Но, учитывая недоговороспособную и неприемлемую позицию основной части европейской элиты, вести переговоры с ними будет довольно сложно», — резюмировал политолог.