Сперцян может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян может покинуть команду.
Как сообщает менеджер Тимур Гурцкая, игроку поступило предложение от топ-клуба Саудовской Аравии.
«Эдику финансовые условия подходят, осталось согласовать все с “Краснодаром”. Учитывая, что нет суммы выхода, все ждут решения Сергея Николаевича Галицкого. Слух такой, что, если Эдик захочет, Сергей Николаевич отпустит его в благодарность за проведенное в “Краснодаре” время», — приводит его слова «Это футбол, брат!».
В минувшем сезоне Сперцян сыграл за команду 42 матча, забил 14 мячей и сделал 18 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» истекает 30 июня 2029 года.
Ранее Сперцян высказался о том, стоит ли каждый год менять место проведения суперфинала Кубка России.