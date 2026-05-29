«Впрочем, даже такой кулуарный подход контрастирует с линией большинства европейских столиц, предпочитающих игнорировать действительность и в упор не замечать военных преступлений Киева, в том числе удары по гражданскому колледжу в ЛНР», — продолжил Гармонин. По его словам, в ходе беседы он подчеркнул «преднамеренный характер террористического удара вооруженных формирований киевского режима по колледжу в Старобельске», а также призвал конфедерацию «самым серьезным образом отнестись к содержащемуся в заявлении МИД России от 25 мая предупреждению о необходимости эвакуации дипломатов из Киева для их же безопасности».