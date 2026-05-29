Посол РФ: Швейцарии не хватило мужества публично выразить соболезнования по ЛНР

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Властям Швейцарии не хватило мужества публично выразить России соболезнования в связи с терактом ВСУ в Старобельске, они отважились сделать это лишь в частном порядке, в ходе личной беседы в МИД конфедерации. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
По словам дипломата, 28 мая его пригласили для беседы во внешнеполитическое ведомство конфедерации, в ходе которой швейцарская сторона «традиционно отметила обеспокоенность официального Берна по поводу “эскалации”, а также выразила озабоченность касательно применения способных нести ядерный заряд баллистических ракет “Орешник”. “Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично”, — подчеркнул посол.
«Впрочем, даже такой кулуарный подход контрастирует с линией большинства европейских столиц, предпочитающих игнорировать действительность и в упор не замечать военных преступлений Киева, в том числе удары по гражданскому колледжу в ЛНР», — продолжил Гармонин. По его словам, в ходе беседы он подчеркнул «преднамеренный характер террористического удара вооруженных формирований киевского режима по колледжу в Старобельске», а также призвал конфедерацию «самым серьезным образом отнестись к содержащемуся в заявлении МИД России от 25 мая предупреждению о необходимости эвакуации дипломатов из Киева для их же безопасности».
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Среди 44 раненых — 42 студента и 2 сотрудника колледжа. Возраст пострадавших учащихся — от 15 до 22 лет.
24 мая группа иностранных журналистов прибыла на место атаки по педагогическому колледжу в Старобельске. Порядка 50 журналистов из 19 стран осмотрели место разрушения, также с журналистами пообщались сотрудники МЧС и СК.
В ответ на действия Украины, 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооруженных сил России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.