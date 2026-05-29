Путин посвятит третий день визита в Казахстан проблематике ЕАЭС

Президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посвятит третий день своего визита в Казахстан преимущественно теме евразийской интеграции. Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Путин перешел к евразийской повестке накануне, приняв участие после мероприятий своего государственного визита в V Евразийском экономическом форуме. Он продолжит встречи с коллегами по ЕАЭС — его собеседниками будут хозяин саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Белоруссии — Александр Лукашенко и Киргизии — Садыр Жапаров. Премьер Армении Никол Пашинян вновь уклонился от участия в мероприятиях ЕАЭС, сославшись на предвыборную кампанию, поэтому Ереван будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.

К слову, Армения и возможные последствия ее выхода из ЕАЭС — Ереван всячески заявляет о планах обширной европейской интеграции — станут одной из центральных тем встречи, рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Странам экономического союза предстоит выработать модель поведения в случае «выпадения» Армении из ЕАЭС и защитить свои рынки.

После заседания ВЕЭС в узком составе к лидерам стран ЕАЭС присоединятся представители стран-наблюдателей и партнеров: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр торговли, промышленности и недропользования Ирана Мохаммад Атабак.

Руководителям стран, в числе которых будет президент РФ, доложат о развитии ЕАЭС и о планах до 2029 года. В числе докладов будут также отчет о регулировании деятельности естественных монополий и 20-летней работе Евразийского банка развития.

Традиции визитов.

По традиции, обычно, завершая столько масштабные визиты, президент России перед отлетом общается с журналистами кремлевского пула, позволяя задать несколько вопросов.

Хотя о планах такого мероприятия в этот раз не объявлялось, не исключено, что глава государства захочет по обыкновению пообщаться с журналистами и дать оценку необычному — второму за один президентский срок — государственному визиту в Казахстан.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
