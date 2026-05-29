Путин посвятит третий день визита в Казахстан проблематике ЕАЭС

Путин перешел к евразийской повестке накануне, приняв участие после мероприятий своего государственного визита в V Евразийском экономическом форуме. Он продолжит встречи с коллегами по ЕАЭС — его собеседниками будут хозяин саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Белоруссии — Александр Лукашенко и Киргизии — Садыр Жапаров. Премьер Армении Никол Пашинян вновь уклонился от участия в мероприятиях ЕАЭС, сославшись на предвыборную кампанию, поэтому Ереван будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.