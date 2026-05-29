В ЦИК сообщили о попытках дискредитации предстоящих выборов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что как за рубежом, так и внутри страны ищут способы дискредитировать предстоящие выборы и осложнить работу избирательных комиссий. Об этом она сообщила на совещании с представителями политических партий.
Темой обсуждения стало специальное программное изделие, предназначенное для подготовки кандидатами документов для участия в выборах. О работе системы партиям рассказывал член ЦИК Евгений Шевченко.
Во время обсуждения представитель КПРФ Евгений Колюшин обратил внимание, что при тестировании программы были внесены данные человека с гражданством России и Тринидада и Тобаго, однако система не указала это как нарушение. Он поинтересовался, может ли программа автоматически отсекать кандидатов, не соответствующих требованиям закона.
Памфилова заявила, что подобный механизм сам по себе может стать инструментом для провокаций. По ее словам, кандидат способен намеренно указать недостоверные сведения, после чего пожаловаться на незаконный отказ в регистрации.
Глава ЦИК напомнила о случаях, которые назвала «формальными диверсиями». В качестве примера она привела ситуацию, когда неизвестный 766 раз перевел по одной копейке в избирательный фонд кандидата, чтобы дестабилизировать работу комиссии.
По словам Памфиловой, существуют специалисты, хорошо разбирающиеся в электоральных процедурах и пытающиеся найти уязвимые места для давления на избирательную систему. Она подчеркнула, что подобные действия направлены на дискредитацию выборов и создание дополнительной нагрузки на комиссии.
Председатель ЦИК также рассказала о случаях подготовки шаблонов жалоб для массовой отправки в избиркомы. По ее словам, такие обращения требуют оперативной реакции и могут использоваться для перегрузки сотрудников комиссий.
Евгений Шевченко пояснил, что программа фиксирует введенные кандидатом сведения, однако не определяет, являются ли они достоверными. После подготовки документы распечатываются и подписываются самим кандидатом, а окончательную проверку проводят рабочие группы ЦИК.
В ЦИК подчеркнули, что задача системы заключается в технической помощи при оформлении документов, тогда как правовую оценку и проверку соответствия требованиям законодательства продолжают осуществлять специалисты избирательных комиссий.
