Небензя заявил, что не испытывает удовольствия, слушая постпреда Украины при ООН

ООН, 29 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не испытывает удовольствия, слушая выступления постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника на заседаниях Совета Безопасности.
«Я всегда очень внимательно слушаю украинского постпреда, даже когда использую смартфон, который использую не для компьютерных игр, а по деловым нуждам, — заявил Небензя. — Я думаю, что вряд ли он может обвинить меня в обратном. Я всегда присутствую на его выступлении. Не могу сказать, что я испытываю удовольствие, слушая его, но тем не менее я никогда не покидаю зал, пока его не выслушаю».
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше