Путин примет участие в заседании Высшего ЕАЭС в Астане

В Армении в 2025 году был утвержден закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Позже в Кремле указывали, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с Россией.