В Казани рассказали о главных локациях фестиваля цифрового искусства

Основатель и куратор независимого фестиваля цифрового искусства «НУР» Рашид Османов рассказал о главных локациях проекта.
«В этом году я бы порекомендовал примерно такой маршрут: начать с экстрим-парка “Урам”, где расположились три масштабные инсталляции», — заявил он в беседе с «Бизнес Online».
По словам куратора, затем стоит отправиться в училище имени Фешина, где представят инсталляцию с роботами-гуманоидами.
Он также посоветовал посетить Дом актёра, где свою работу представит южнокорейская команда The Sway, а затем пройтись до центра города.
Османов напомнил, что в прошлом году фестиваль посетили более 100 тыс. человек по проданным билетам. По его словам, среди гостей были жители 70 городов России, включая Москву, Новый Уренгой и Екатеринбург.
Ранее сообщалось, что «Новый Херсонес» посетили 5 млн человек менее чем за два года.