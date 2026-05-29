Певец SHAMAN продирижировал «хором» иноагентов на концерте в Зеленограде

Российский певец SHAMAN представил новую музыкальную композицию под названием «Россия-мама» на концерте в Зеленограде. В ходе своего выступления он продирижировал «хором» иноагентов, сгенерированных с помощью ИИ.
Как сообщает РИА Новости, изображение иноагентов вывели на экран, установленный на сцене. Затем иноагенты «исполнили» припев песни, в то время как SHAMAN дирижировал ими.
Ранее сообщалось, что SHAMAN выпустил музыкальный видеоклип, на кадрах которого также можно увидеть сгенерированных с помощью ИИ иноагентов.