В Курганской области предупредили о возвращении аномальной жары

В Курганской области 31 мая ожидается возвращение аномальной жары.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на синоптиков Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозу ЦГМС, днём в последний день весны температура составит +24…+29 °C, при прояснении воздух может прогреться до +34 °C.
Местами ожидаются порывы ветра до 14 м/с, ночью возможен небольшой дождь.
Тем временем в Уфе в июне ожидается преимущественно облачная погода без осадков, передаёт Mkset.ru со ссылкой на данные «Росгидромета» и «Башгидромета».
По прогнозу, температура воздуха в первый месяц лета будет колебаться от +8 до +33 °C, среднесуточное значение составит около +20 °C. Синоптики указывают норму для июня на уровне +17,4 °C.
