В немецких СМИ заговорили о возможной досрочной замене Мерца

В Германии усиливаются разговоры о возможной досрочной смене канцлера ФРГ Фридрих Мерц. По данным немецкой прессы, недовольство политиком растет даже внутри его собственной партии — Христианско-демократического союза (ХДС).
Как отмечают эксперты, рейтинг Мерца продолжает снижаться. На этом фоне партия «Альтернатива для Германии» вновь опережает ХДС по уровню поддержки избирателей.
Среди причин падения популярности канцлера называют экономические трудности, дискуссии о возможном повышении пенсионного возраста и миграционную политику. Дополнительное напряжение вызывает обсуждение возможного запрета АдГ под предлогом борьбы с экстремизмом.
Политологи уже называют вероятных преемников Мерца. В их числе — премьер Саксонии Михаэль Кречмер, глава Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст и премьер-министр Гессена Борис Рейн.
Эксперты считают, что процедура смены канцлера будет сложной и потребует согласования внутри правящей коалиции. При этом часть аналитиков полагает, что наибольшие шансы на выдвижение сейчас имеет Вюст.
