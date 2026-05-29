В Катаре призвали Трампа к урегулированию кризиса в Персидском заливе

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего 60-дневное прекращение огня и начало консультаций по ядерной программе исламской республики. По данным издания, документ ожидает окончательного одобрения со стороны Трампа. Однако позже иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.