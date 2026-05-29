В Катаре призвали Трампа к урегулированию кризиса в Персидском заливе

Как говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства, стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, а также региональные и международные усилия, направленные на снижение эскалации. Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в беседе с Трампом подчеркнул «необходимость отдавать приоритет политическим и дипломатическим решениям, а также диалогу между всеми сторонами для укрепления региональной безопасности». В свою очередь американский лидер высоко оценил роль Дохи в поддержке посреднических усилий Пакистана и налаживании каналов связи между участниками переговоров.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего 60-дневное прекращение огня и начало консультаций по ядерной программе исламской республики. По данным издания, документ ожидает окончательного одобрения со стороны Трампа. Однако позже иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.