В Катаре призвали Трампа к урегулированию кризиса в Персидском заливе

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в беседе с американским лидером подчеркнул необходимость отдавать приоритет политическим и дипломатическим решениям, а также диалогу между всеми сторонами для укрепления региональной безопасности.

ДОХА, 29 мая. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе состоявшегося 28 мая телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования кризиса в зоне Персидского залива.

Как говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства, стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, а также региональные и международные усилия, направленные на снижение эскалации. Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в беседе с Трампом подчеркнул «необходимость отдавать приоритет политическим и дипломатическим решениям, а также диалогу между всеми сторонами для укрепления региональной безопасности». В свою очередь американский лидер высоко оценил роль Дохи в поддержке посреднических усилий Пакистана и налаживании каналов связи между участниками переговоров.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего 60-дневное прекращение огня и начало консультаций по ядерной программе исламской республики. По данным издания, документ ожидает окончательного одобрения со стороны Трампа. Однако позже иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.

Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
