Минздрав Ливана: женщина и двое детей погибли при ударе Израиля по Бейруту

Женщина и двое детей погибли в результате удара Израиля к югу от Бейрута, сообщает Министерство здравоохранения Ливана. Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении точечного удара по ливанской столице.

«Удар Израиля по городу Шувайфат привел к гибели трех человек, в том числе женщины и ее маленькой дочери, а также ребенка сирийской национальности», — указано в заявлении министерства здравоохранения (цитата по Times of Israel).

Утром 28 мая ЦАХАЛ сообщил об ударе по городу Тир (около 80 км от Бейрута), позже — об атаке на столицу Ливана и еще несколько городов на юге. Всего израильская армия ударила по 135 объектам инфраструктуры движения «Хезболла».

По информации Times of Israel, целью удара по Бейруту был Али аль-Хусни, ливанский командующий ракетными силами дивизии Имама Хоссейна — иранского ополчения, поддерживающего «Хезболлу». Неясно, был ли он убит при ударе.