Украинский постпред при ООН призвал Запад увеличить поставки средств ПВО

ООН, 29 мая. /ТАСС/. Киев вновь призывает западных партнеров расширить помощь в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
«Украина вновь призывает наших европейских и американских партнеров увеличить помощь в области ПВО как минимум в десять раз», — заявил дипломат.
Между тем ранее стало известно, что Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу, а также членам Конгресса срочное письмо, в котором сообщил о критическом дефиците средств противовоздушной обороны. По данным СМИ, в обращении он заявил, что для Украины «болезненно» видеть батареи Patriot, оставшиеся без ракет-перехватчиков.