Украинский постпред при ООН призвал Запад увеличить поставки средств ПВО

Между тем ранее стало известно, что Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу, а также членам Конгресса срочное письмо, в котором сообщил о критическом дефиците средств противовоздушной обороны. По данным СМИ, в обращении он заявил, что для Украины «болезненно» видеть батареи Patriot, оставшиеся без ракет-перехватчиков.