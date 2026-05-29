Волейболист Михайлов: Алекно сделал игру петербургского «Зенита» стабильнее

Диагональный «Зенита-Казань» Максим Михайлов заявил, что петербургский «Зенит» стал стабильнее после назначения Владимира Алекно главным тренером.
«По результатам “Зенита” мы видим, что стабильности у них стало больше. Чувствуется, что Владимир Романович им добавил психологии, организации», — сказал Михайлов в интервью «Реальному времени».
По словам волейболиста, состав петербургской команды не претерпел серьёзных изменений, однако результаты улучшились благодаря работе главного тренера.
Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Екатерина Гамова прокомментировала решение о включении её в Международный зал славы волейбола (IVHF).