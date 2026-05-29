Политолог Оленченко: Писториус может устроить элиты ФРГ больше Мерца

Политолог Владимир Оленченко заявил, что министра обороны Германии Бориса Писториуса можно рассматривать как возможную замену канцлеру Фридриху Мерцу.
«Если судить по рейтингам в Германии, то, безусловно, он очень невысок для канцлера. И люди, которые находятся в его кабинете, его опережают. К примеру, тот же Писториус», — сказал Оленченко в беседе с Lenta.ru.
По словам политолога, фигура Мерца вызывает отторжение у многих из-за непоследовательности и милитаристского курса.
При этом Писториус, считает эксперт, выглядит более коммуникабельным как для населения, так и для политиков.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала Фридриха Мерца уйти с должности канцлера Германии.