Дотком поставил вопрос о возможной войне США с Египтом и Турцией

Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком высказался о возможной эскалации на Ближнем Востоке и задался вопросом о роли США в потенциальном конфликте с Египтом и Турцией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Поводом для комментария стала публикация о том, что Израиль, как утверждалось, может готовиться к военному противостоянию с Египтом и Турцией. В ответ Дотком задался вопросом, могут ли Соединенные Штаты быть вовлечены в подобное развитие событий.
Ранее экс-сотрудник американских спецслужб Джонатан Поллард заявлял, что в перспективе Израиль может оказаться вовлечен в конфликт с Египтом и Турцией. Его слова также стали предметом обсуждения в медиа.
Высказывание Кима Доткома вызвало обсуждение в социальных сетях на фоне регулярных публикаций и комментариев о напряженности в регионе и возможных сценариях дальнейшей эскалации.
