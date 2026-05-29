Небензя использовал поговорку в ответ на заявления Украины по Старобельску

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности прокомментировал выступление украинского постпреда Андрея Мельника, использовав русскую поговорку. Об этом он заявил в ходе обсуждения ситуации вокруг событий в Старобельске.
По словам Небензи, слова украинского дипломата напомнили ему выражение «на воре и шапка горит». Российский постпред отметил, что уже не испытывает удовольствия от прослушивания выступлений представителя Украины в Совбезе ООН.
Поводом для обсуждения стали заявления украинской стороны о событиях в Старобельске. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
Следственный комитет России заявлял, что удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. По информации властей ЛНР, в результате происшествия погибли 21 человек, еще 44 получили ранения.
Выступления представителей сторон на заседании Совбеза сопровождались взаимными обвинениями и жесткими формулировками, что отражает сохраняющееся напряжение вокруг обсуждаемой ситуации.
Заседание Совета Безопасности ООН было посвящено рассмотрению международной реакции на произошедшее и сопутствующие события в регионе.
