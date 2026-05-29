В России зарегистрировали набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц

Первый в России набор реагентов, позволяющий диагностировать вирус гриппа птиц А (H5N8), зарегистрировали учёные Роспотребнадзора.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, набор реагентов зарегистрировали специалисты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что диагностирование вируса гриппа птиц осуществляется методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени.
В марте сообщалось, что в Италии зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа.