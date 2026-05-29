Глава «Союза пассажиров» Янков: авиакомпании стали лучше работать при задержках рейсов

Председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков заявил, что авиакомпании стали лучше выстраивать работу с пассажирами при задержках рейсов.
«Авиакомпании постепенно учатся правильно работать с пассажирами. Например, уже стала обычным явлением смс-рассылка информации о задержках рейса», — рассказал Янков в беседе с НСН.
Янков отметил, что в аэропортах сейчас чаще организуют раздачу воды, питания и расселение, если задержка превышает восемь часов. По его словам, на это стали жаловаться меньше, поскольку авиакомпании выстроили более эффективную схему работы.
Эксперт уточнил, что если задержка произошла не по вине авиакомпании, перевозчик обязан обеспечить пассажира водой, питанием и гостиницей, но не обязан выплачивать компенсацию. Если из-за задержки человек потерял бронь или опоздал на следующий рейс, взыскать что-либо обычно можно только через суд.
