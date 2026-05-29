Китай в ООН заявил об ухудшении ситуации на Украине

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй заявил о росте интенсивности боевых действий на Украине и ухудшении гуманитарной ситуации. Об этом он сообщил в ходе выступления в международной организации.
По словам дипломата, в последние дни конфликт усилился, что привело к увеличению числа жертв среди гражданского населения. Он подчеркнул, что Пекин выражает серьезную обеспокоенность развитием событий.
Сунь Лэй заявил, что Китай осуждает любые атаки, направленные против мирных жителей. Он отметил, что по мере затягивания конфликта ситуация не демонстрирует признаков улучшения.
Представитель КНР при ООН подчеркнул, что страна выступает за скорейшее политико-дипломатическое урегулирование и считает необходимым переход к переговорам.
По его словам, продолжение эскалации приводит к дальнейшему ухудшению обстановки и росту числа жертв, что вызывает тревогу у международного сообщества.
Китайская сторона ранее неоднократно заявляла о необходимости соблюдения принципов защиты гражданского населения и продвижения политического диалога как единственного пути разрешения кризиса.
