Врач Махонин: высокое давление постепенно повышает риск инсульта

Врач реабилитационной медицины Денис Махонин заявил, что повышенное давление и нарушения обмена глюкозы могут постепенно повышать риск инсульта.
«Инсульт может выглядеть как внезапное событие. Но организм редко молчит до последнего», — сказал Махонин в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, к факторам риска относятся повышенные давление и сахар, скрытые формы диабета, курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, малоподвижность, высокий холестерин, хронический стресс, недосып и наследственность.
Махонин отметил, что ждать, пока состояние «само пройдёт», нельзя при внезапных нарушениях речи, слабости или онемении руки либо ноги, особенно с одной стороны тела. Также должны насторожить потеря равновесия, проблемы со зрением, сильная головная боль и спутанность сознания.
В свою очередь ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Агнесса Мелкикян рассказала Lenta.ru, что после инфаркта важно ежедневно принимать назначенные лекарства даже при хорошем самочувствии.
По словам врача, людям после инфаркта также стоит придерживаться средиземноморского типа питания, ограничить соль, трансжиры, красное мясо, сахар и сдобную выпечку, а также включить дозированную физическую активность.
Мелкикян отдельно подчеркнула, что от курения, включая электронные сигареты и системы нагревания табака, нужно полностью отказаться.
Ранее главный врач городской поликлиники № 220 Анна Косенкова заявила, что при майских похолоданиях до +10…+15 °C лучше надевать три слоя одежды.