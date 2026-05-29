В Подмосковье пенсионер отдал мошенникам 8 млн рублей

В Раменском Московской области задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионера 8 млн рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяну Петрову.

По данным полиции, 71-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что его вклад якобы находится под угрозой.

Пенсионера убедили обналичить сбережения и передать деньги «доверенному лицу», которое должно было внести их на «безопасный счёт». Мужчина выполнил инструкции, а позже понял, что стал жертвой мошенников.

Полицейские задержали 19-летнего безработного москвича, который, по версии ведомства, выполнял роль курьера. По факту мошенничества завели уголовное дело.

Фигурант находится под домашним арестом. Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления и проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что мошенники стали чаще обманывать россиян на организации школьных выпускных.