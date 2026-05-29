Марочко: взяв под контроль Нововасилевку, ВС РФ наступают на запад от села

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие, взяв под контроль Нововасилевку Харьковской области, продолжают наступать на запад от села и расширять буферную зону на стыке с Белгородской областью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
р’Взятие Нововасилевки в Харьковской области свидетельствует о том, что наши военнослужащие начали давление на данном участке на украинские позиции. Дело в том, что этот участок был определенное время статичен, в основном шли позиционные бои. Сейчас же наши военнослужащие начали продвигаться в западном направлении и тем самым расширяют буферную зону на стыке с Белгородской областью", — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о переходе Нововасилевки в Харьковской области под контроль российских сил.