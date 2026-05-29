Ранее Василий Небензя заявил, что Москва и Киев в настоящий момент не ведут переговоров по урегулированию конфликта. По словам дипломата, Украине уже представили условия для его завершения. Также Небензя подчеркнул, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе. По его словам, пренебрежение к Уставу ООН достигло своего апогея, мир перестал реагировать на установленные законом принципы и существует вне их. Западные элиты предпочитают достигать целей силовыми методами и даже перестали это скрывать, добавил российский дипломат.