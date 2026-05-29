Небензя пословицей ответил на речь постпреда Украины в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал выступление украинского коллеги Андрея Мельника на заседании Совета безопасности ООН. Взяв ответное слово, дипломат охарактеризовал речь украинского постпреда поговоркой.

Источник: Life.ru

«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Всё это выглядело, как в русской поговорке “на воре и шапка горит”», — заявил Небензя в ходе своего выступления.

Ранее Василий Небензя заявил, что Москва и Киев в настоящий момент не ведут переговоров по урегулированию конфликта. По словам дипломата, Украине уже представили условия для его завершения. Также Небензя подчеркнул, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе. По его словам, пренебрежение к Уставу ООН достигло своего апогея, мир перестал реагировать на установленные законом принципы и существует вне их. Западные элиты предпочитают достигать целей силовыми методами и даже перестали это скрывать, добавил российский дипломат.

